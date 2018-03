Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selos das cartas sobem 6 por cento

Selo usado na correspondência comum dirigida a residentes no País custará 53 cêntimos.

Por João Maltez | 08:40

Enviar uma carta normal para qualquer parte do País custará mais 6% já no próximo dia 2 de abril. De acordo com a nova tabela de preços dos CTT que vigorará a partir dessa data, o selo mais usado para a correspondência comum dentro do território nacional vai passar dos atuais 50 cêntimos para 53 cêntimos.



Os valores dos serviços prestados pelos Correios vão ser aumentados, em média, 4,5% nas principais modalidades, nomeadamente as cartas e as encomendas, revelou a empresa em comunicado.



De acordo com a mesma fonte, essa subida fica em 4,1% quando são considerados os serviços de citações, notificações e do correio em quantidade – este último mais vocacionado para as empresas.



Se aquela que é denominada como uma carta normal – até 20 gramas – vai passar a ter um selo 6% mais caro (sobe três cêntimos), a correspondência que seja enviada por Correio Azul regista um aumento menos elevado (3,17%), com o selo a valer 65 cêntimos a partir de 2 de abril, contra os atuais 63 cêntimos pedidos ao cliente dos CTT.



As subidas mais expressivas estão centradas no correio que é expedido para o estrangeiro. Numa carta comum enviada para Espanha o selo será 7,1% mais caro; para o resto da Europa 7,50%; e para o resto do Mundo 7%.



Regulador tem de saber com antecedência

A fixação de novos preços por parte dos CTT obedece a regras legais definidas, cuja aplicação prática tem de ser acompanhada pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).



Tendo por base os denominados Critérios de Fixação de Preços do Serviço Postal Universal, estabelecidos no Decreto-Lei nº 160/2013, de 19 de novembro, as mudanças de tarifário têm de ser comunicadas anualmente ao regulador setorial com um mínimo de 30 dias de antecedência em relação à data de entrada em vigor.