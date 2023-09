A fórmula em vigor aponta para um aumento das rendas no próximo ano de 6,94%, de acordo com os dados da inflação de agosto divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Numa renda de 1000 euros são quase 70 euros/mês. Se a prestação for de 500 euros, mais 35 euros. Resta agora saber se o Governo vai travar este aumento fixando, à semelhança do que fez o ano passado, um patamar máximo, num momento em que a inflação subiu, pela primeira vez este ano, para 3,7%.









