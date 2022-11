Os proprietários estão a cancelar contratos de arrendamento e a substituí-los por outros, com subidas de 10%, por se oporem ao travão de 2% na subida do valor das rendas decretado para o próximo ano. Os representantes dos inquilinos garantem que há aqui um problema de especulação.



“Com esta limitação, de uma forma legítima os proprietários estão a opor-se à renovação dos contratos e voltam a arrendar não com atualização de 5,43% [que seria a do próximo ano] mas sim de 10%, já há mês e meio”, disse ao CM António Frias Marques, presidente da Associação Nacional de Proprietários.









