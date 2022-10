Os senhorios aguardam a promulgação do diploma pelo Presidente da República, que os vai compensar pela limitação a 2% no aumento das rendas, em 2023, em vez dos 5,4% que ocorreria se fosse aplicado o mecanismo de indexação à evolução da inflação.A proposta, que consagra um desconto de 9% a 30% dos rendimentos prediais em IRS, já foi aprovada na Assembleia da República, e espera a assinatura de Marcelo Rebelo de Sousa para ser publicada em ‘Diário da República’.

Entretanto, as rendas das casas por metro quadrado aumentaram 2,9% em setembro face ao mesmo mês de 2021, acelerando face aos 2,8% de agosto e com todas as regiões a apresentarem subidas homólogas, divulgou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE).Lisboa registou o aumento mais intenso com 3,1%. Quanto ao valor médio das rendas de habitação por metro quadrado, registou uma subida mensal de 0,3%, valor idêntico a agosto. As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram o Norte e o Algarve (0,4%).