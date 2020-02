Serviços de energia com 55 queixas diárias

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) recebeu o ano passado, em média, 55 queixas por dia de clientes de eletricidade, gás, serviços duais e combustíveis. Segundo o balanço divulgado esta terça-feira, a eletricidade liderou as reclamações registadas pela instituição presidida por Cristina Portugal, o que não é de estranhar já que o serviço conta com mais de seis milhões de consumidores.A faturação e os contratos de fornecimento de energia lideraram as queixas do ano passado com, respetivamente, 6056 e 2575, ainda segundo o balanço divulgado pela ERSE.Mais de 20 mil queixas entraram o ano passado naquela instituição, das quais 13 mil oriundas dos serviços de eletricidade, ou seja, cerca de 65 % do total. O gás natural registou 1863 reclamações e o fornecimento dual (eletricidade e gás natural) motivou a apresentação de 2893 reclamações. No subsetor dos combustíveis e do gás de petróleo liquefeito (GPL), foram registadas 1285 reclamações, ainda segundo aquela entidade.A ERSE recebeu ainda 1244 pedidos de informação. Face ao ano anterior, o regulador recebeu em 2019 menos 10 063 reclamações e pedidos de informação. Mais de 11 mil queixas foram feitas no Livro de Reclamações Eletrónico, disponível desde 1 de julho de 2017 para os serviços públicos essenciais, como a energia.A Deco fez as contas às reclamações que recebeu nos últimos dez anos e concluiu que as telecomunicações, com539 313 queixas, "foram, e são, uma constante preocupação para as famílias portuguesas".Os problemas vão desde a velocidade anunciada da internet ao período de fidelização, passando pela dupla faturação e refidelização, elenca a associação de consumidores. Na última década, a Deco recebeu quatro milhões de reclamações, mantendo-se as telecomunicações na liderança das queixas registadas.