Sete bancos (BCP, BPI, CGD, Caixa de Crédito Agrícola, Montepio, Eurobic e Santander) fecharam na passada segunda-feira um empréstimo de 475 milhões de euros com o Fundo de Resolução (representante do Estado no Novo Banco), que vai permitir injetar 429 milhões de euros no Novo Banco sem reflexos no défice das contas públicas.O crédito deve ser reembolsado até 2046 e tem uma taxa de juro negativa (o juro ...