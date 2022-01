O Ministério Público (MP) investigou sete funcionários do Novo Banco (NB) no processo Operação ‘Cartão Vermelho’, no qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido. A investigação a estas sete pessoas resulta de dois casos: por um lado, "a incúria", na expressão do MP, no tratamento da dívida de Vieira ao NB, em particular da Imosteps;