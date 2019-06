Setor da luz e gás tem o melhor salário médio

Salário médio por setor de atividade

O vencimento médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem fixou-se, em finais do ano passado, em cerca de 1170 euros, segundo a mais recente síntese estatística do Gabinete de Estratégia e Planeamento do ministério tutelado por José Vieira da Silva.Por áreas de atividade, no topo da tabela das remunerações surge o setor da eletricidade e do gás, em que o salário médio praticado, antes dos descontos, atingiu o valor de 2938 euros.Ainda segundo os dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o ganho médio mensal (1170 euros) dos portugueses com emprego a tempo completo correspondeu a um acréscimo de 1,7% face a 2017, ano em que o salário médio praticado ascendia a 1150 euros.Já quando está em causa o ordenado-base (sem subsídios, horas extra ou diuturnidades), a subida registada entre outubro de 2017 e o mesmo mês do ano passado foi de apenas 1,1%, fixando-se em 983 euros.Apesar do registado na área do Turismo em Portugal, este setor, que envolve as atividades de alojamento, restauração e similares, foi aquele em que, no ano passado, os trabalhadores obtiveram o ganho médio mais baixo (ver infografia).Em 2018, receberam um ordenado na ordem dos 818 euros. Um ano antes esse valor pouco ultrapassou os 788 euros, revelam os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho.As trabalhadoras portuguesas recebem um salário médio mensal que é quase 250 euros inferior à remuneração que os homens auferem. Os dados constam do inquérito aos ganhos realizado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.Segundo a mesma fonte, em outubro de 2018 o salário médio pago às mulheres no nosso país era de 1037,57 euros, o correspondente a 80,7% do valor médio mensal recebido pelos homens: 1285,41 euros.