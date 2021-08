O setor do alojamento turístico tem cerca de 63% do crédito bancário sob moratória, o que se traduz em cerca de 3,5 mil milhões de euros, revelou esta quarta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. No total, os setores mais afetados pela crise pandémica têm cerca de oito mil milhões de euros em empréstimos sob moratória.









Numa iniciativa promovida pela Associação da Hotelaria de Portugal, o ministro disse que, apesar do volume de crédito sob moratória, o setor terá várias alternativas de reestruturação que não precisam da garantia pública. O governante adiantou que os bancos já começaram a fazer chegar as estimativas sobre as carteiras de crédito sob moratória que vão precisar do apoio e “os números estão em linha” com o que foi estimado.

Além das moratórias, o apoio às empresas inclui ainda o prolongamento do apoio à retoma progressiva e os programas de capitalização de empresas, que abrangerá também o setor do turismo, cuja dotação inicial é de 1,3 mil milhões de euros.

Receitas de nove mil milhões no turismo



O Governo estima que o setor do turismo registe este ano um crescimento das receitas na ordem dos 10% face a 2020, num montante na ordem dos nove mil milhões de euros.





Recapitalizar terá verbas até outubro



O Governo espera que os programas de apoio à recapitalização de empresas, com uma dotação inicial de 1,3 mil milhões, estejam disponíveis em outubro.