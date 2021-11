A Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) alertou esta terça-feira para o risco de falhas no abastecimento regular de leite fresco de origem local, devido ao aumento dos custos de produção, sem correspondente subida do preço do leite.









“Não havendo dinheiro para pagar aos fornecedores não haverá comida para os animais. Está em causa a sobrevivência dos produtores, funcionários e das suas famílias e de todas as empresas e cooperativas que fornecem os produtos e serviços necessários”, alertou a Aprolep.

A entidade tem vindo a “denunciar os sucessivos aumentos dos custos de produção sem correspondente aumento do preço de leite aos produtores” e queixa-se de não ter obtido resposta da indústria privada e cooperativa e do Governo.





Esta terça-feira, no Parlamento, o secretário de Estado da Agricultura, Rui Martinho, reconheceu que o setor tem atravessado uma situação “muito complexa”. Adiantou que estão a ser avançados apoios, no âmbito dos concursos do Programa de Desenvolvimento Rural 2020. Em causa estão cinco milhões de euros, a que os produtores terão de candidatar-se, medida que a Aprolep já considerou “claramente insuficiente”.