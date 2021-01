Sindicato de pilotos da TAP avança com pedido de conciliação

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) solicitou no último dia de 2020 a conciliação com a administração da TAP, numa resposta à recusa da administração em negociar.Numa carta enviada à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), o SPAC requer a "realização de conciliação" nos termos do Código do Trabalho", baseando-se na fundamentação que enviou à administração da TAP entre os dias 22 e 29 de dezembro e onde se incluía "uma proposta de acordo coletivo de emergência para a suspensão parcial do Acordo de Empresa e redução temporária das condições de trabalho".O sindicato escreveu também à administração, presidida por Miguel Frasquilho, para administração da TAP manifestar disponibilidade para assinar um acordo de empresa igual ao da Lufthansa, companhia que renegociou o contrato coletivo com os pilotos no dia 23.