Sindicato regista adesão à greve próxima de 100% no aeroporto de Lisboa

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, André Teives, disse este sábado à Lusa que a adesão à greve dos trabalhadores da Groundforce ronda os 100% no aeroporto de Lisboa, estado apenas a funcionar os serviços mínimos.

"A adesão está muito próxima dos 100%", referiu o presidente do STHA, indicando que em Lisboa "só estão a ser feitos os serviços mínimos", ou seja, apenas foram trabalhar as pessoas "convocadas especificamente para os serviços mínimos [...]. Tudo o resto aderiu à greve".

Referindo não dispor ainda de dados completos sobre a adesão em outros aeroportos do país - os primeiros indicadores apontam para uma adesão de 50% no Porto e de 20% no Funchal -, o dirigente sindical manifestou-se confiante de que esta paralisação resulte numa solução para o pagamento pontual e sem atrasos dos salários dos trabalhadores da empresa de 'handling'.