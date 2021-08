Os trabalhadores da banca poderão fazer uma greve geral como forma de protesto contra o despedimento de milhares de funcionários.A paralisação foi equacionada esta segunda-feira numa reunião do Mais Sindicato com os Sindicatos dos Bancários do Norte e Centro.“A banca declarou guerra aos trabalhadores e aos seus sindicatos e terá uma resposta como nunca viu… ou imaginou”, prometem os três sindicatos, num comunicado emitido no final da reunião.