O Governo anunciou esta terça-feira que a revisão do sistema de avaliação da Função Pública (Siadap) vai entrar em vigor em 2025, com a discussão técnica até maio deste ano, e terá os primeiros resultados no ano seguinte, mas os sindicatos recusam “empurrar” a matéria para tão tarde, até porque está em causa a progressão nas carreiras dos trabalhadores do Estado.









