Sindicatos contra uso de fundos para salários

Os sindicatos rejeitam a proposta da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) de aumentar os salários, mínimo e médio, como pretende o Governo, à custa da redução ou suspensão das contribuições para os dois fundos de compensação de trabalho."Os salários não podem servir de moeda de troca para as empresas deixarem de descontar para os fundos que garantem o pagamento das indemnizações por despedimento", afirmou aoo secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos. Para além disso, "o dinheiro desses fundos é dos trabalhadores e não dos patrões", acrescenta. Também José Abraão, do secretariado nacional da UGT, considera que "não faz sentido que as empresas deixem de contribuir". "O aumento dos salários não pode ser feito sacrificando o trabalho", acrescenta e sugere "que se encontre outra forma para compensar as empresas, nomeadamente através de apoios do Estado".O líder da CIP, António Saraiva, propõe a suspensão temporária das contribuições e depois a sua redução de 1% para 0,3% do valor da remuneração de cada trabalhador. Outra das confederações vai mais longe e sugere o fim desses fundos com a prova de reservas bancárias à Segurança Social.Desde 2013 que as empresas passaram a descontar para dois fundos de compensação do trabalho que já atingiram mais de 363 milhões de euros.Os dois fundos foram criados em concertação social por proposta da UGT, em 2012, na altura liderada por João Proença.O Fundo de Compensação do Trabalho e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho servem de almofada para pagamento de indemnizações por despedimento.