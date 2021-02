Sines apoia a fundo perdido empresas e empresários para estimular recuperação do comércio

A Câmara Municipal de Sines conta com dois programas de apoio a fundo perdido às empresas e empresários para estímulo à recuperação do comércio tradicional e restauração do concelho.

Trata-se do "Sines Apoia" destinado às empresas e o "Sines Apoia Mais" destinado aos empresários em nome individual.

Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, afirmou ao CM que "são duas medidas criadas pelo Município de Sines com o objetivo de minimizar os impactos negativos provocados pela pandemia, ajudando diretamente as empresas neste contexto em particular, o que significa prestar contributos ao emprego e às famílias".

O lançamento recente do programa Sines Apoia Mais "permite uma maior abrangência de empresas e empresários em nome individual para apoios diretos e a fundo perdido, sendo este o momento mais oportuno para o fazer, em virtude de se encontrarem reunidas as condições declarativas destes empresários e empresas para a totalidade do ano" sublinhou o autarca.

O programa "Sines APOIA MAIS" prevê benefícios diretos e a fundo perdido entre os 750 euros e os 2000 euros às empresas e aos empresários em nome individual que em 2019 tiveram volumes de negócios até 200 mil euros e que em 2020 evidenciem quebras superiores a 25%.

O programa "Sines APOIA" que está a decorrer desde o inicio de janeiro, prevê benefícios diretos e a fundo perdido entre os 750 euros e os 2500 euros às empresas e aos empresários em nome individual que em 2019 tiveram volumes de negócios até 400 mil euros e que apresentem uma quebra de pelo menos 25% do volume de negócios no contexto dos três primeiros trimestres de 2020, face ao período homólogo, ou na totalidade do ano em relação ao ano transato.

A funcionar desde o inicio de janeiro, o programa "Sines APOIA" já apoiou 30 empresas com uma verba a fundo perdido de 50 mil euros. As candidaturas a ambas as medidas estão abertas até 31 de março de 2021.