Sistema de boleias com cada vez mais adesão face ao aumento do preço dos combustíveis

O aumento dos preços dos combustíveis está a provocar um aumento exponencial da procura de sistemas de boleia partilhada. Uma das empresas - o Boleias.net - registou um crescimento de 82%.De acordo com a edição do jornal Público desta segunda-feira, as boleias partilhadas já eram utilizadas pelos professores, mas agora a solução foi alargada a outras profissões. Em aplicações ou sites criados para o efeito, o condutor estipula previamente um valor e o passageiro adere ou então é acordado entre um grupo de condutores a alternância do veículo entre condutores de zonas próximas.Por outro lado, embora se nota algum aumento no uso do transporte público segundo os números do primeiro trimestre, este não é tão expressivo como se esperaria, uma vez que as condições que as empresas oferecem não são tão vantajosas para os passageiros.Nesta 'partilha de custos', além da diferença de preços entre os bilhetes de comboio ou o autocarro e as boleias, a falta de oferta dos transportes públicos em longas distâncias é outro dos motivos que leva os utilizadores a recorrer a este tipo de sistema.