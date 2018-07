Site do Banco de Portugal manda utilizadores para página de jogo online

Cliente tentou aceder ao centro de arbitragem de conflitos e acabou num site indonésio.

Por J.C.M. | 18:46

O site do Banco de Portugal tem um link que encaminha os utilizadores para um site de jogo online, no lugar em que devia estar a página do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo.

Um leitor do CM alertou para a situação é fácil verificar que, de facto, existe um link insólito na página do site do Banco de Portugal dedicada aos Litígios sobre produtos e serviços bancários.

A página lista os centros de arbitragem a que os cliente bancários podem recorrer. Entre as várias entidades apresentadas, consta o Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo.

Só que, quando se clica para o que devia ser o site da instituição (http://www.cniacc.pt/pt), aparece uma estranha página escrita em indonésio, com um fundo verde e a fotografia de uma mulher pouco vestida a apregoar as vantagens de confiar no site para saber os números da lotaria.

Esse link, que consta da página do BDP, aparece identificado como arbitragemdeconsumo.org: Prediksi Togel Online Casino, o que deixa a entender que alguém para os lados dos Oriente achou que era boa ideia associar um site de jogo aos termos arbitragem e consumo. Pois parece que o Banco de Portugal foi um dos que se deixou enganar...