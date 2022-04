Os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com exames e análises no setor privado dispararam em 2021, atingindo um recorde de 714 milhões de euros.O valor explica-se, em grande parte, pelo número de testes à Covid-19 realizado durante esse período. Habitualmente, os custos do SNS com o privado rondavam os 400 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 272 milhões (mais 61,8%).