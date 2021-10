Ministro das Finanças abre a porta a aumento do salário mínimo em 2022 em "pelo menos" 30 euros

João Leão respondeu esta terça-feira em entrevista às críticas dos partidos à falta de investimento na saúde afirmando que "o SNS tem mais 29 mil profissionais em 2021 do que tinha em 2015. É como se o SNS tivesse aumentado 25% em número de profissionais".



O ministro de Estado e das Finanças considera também que o aumento dos salários dos trabalhadores é importante no setor "público e privado" e promete que o salário mínimo terá um aumento de pelo menos 30 euros, "em linha com o ano passado".





João Leão declarou ainda que o Orçamento de Estado contempla um aumento do valor pago pelas horas extraordinárias aos profissionais de saúde porque existe a preocupação em garantir que o "SNS melhora a sua capacidade de resposta".Em declarações à TVI, João Leão anunciou que o financiamento necessário para a construção da maternidade de Coimbra, prometida por António Costa nas eleições autárquicas, está previsto no Orçamento, mas não é "nada concreto ainda".

No que diz respeito à reestruturação da TAP, o ministro disse que o Estado irá injetar na companhia aérea quase dois mil milhões de euros em 2021 e 2022. Ainda assim, acredita que o esforço "compensará" pelo que "a TAP representa para o país".



Convencido de que o Orçamento de Estado é "muito bom para o país", João Leão reafirma contudo que continua aberto a dialogar com os outros partidos. Ainda assim, garante que uma das principais questões do OE2022 é garantir que os "jovens sentem vantagens do IRS".



Otimista também com a recuperação do país face à pandemia da Covid-19, João Leão vinca que economia vai "crescer em 5,5% no próximo ano".