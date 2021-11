Os portugueses têm 10,6 mil milhões de euros em depósitos a prazo a mais de dois anos. São apenas 12% do total de poupanças que tinham, em setembro, a render nos vários prazos nas instituições bancárias, segundo dados do Banco de Portugal.O montante total de depósitos a prazo, em setembro, atingia os 88,8 mil milhões de euros, apenas 9,5 mil milhões mais do que estava disponível nas contas à ordem.