Só a gestão danosa dividiu os deputados na comissão de inquérito à CGD

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A comissão de inquérito à CGD acabou como começou, com alargado consenso e votação unânime. Os deputados encontraram quase sempre soluções para tentar incluir as propostas de cada um dos partidos no relatório final, ajustando os textos e limando as propostas de alteração. Só a referência a indícios de gestão danosa no banco dividiram os parlamentares.E só o PS nã... < br />