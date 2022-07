Apesar de ser arguido num processo de suspeita de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, Mário Ferreira ainda pode receber mais fundos europeus, para além do que já arrecadou, a não ser que o tribunal diga o contrário.No total, entre os 40 milhões que o Banco de Fomento já atribuiu para capitalização da Pluris Investments, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e depois de o empresário ter admitido à ‘SIC’ já ter recebido 66 milhões de euros em fundos, Mário Ferreira recebeu mais de 100 milhões de euros para as suas empresas.