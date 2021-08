Só dois distritos pagam acima do salário médio em Portugal

O salário médio em Portugal dos trabalhadores por conta de outrem atingiu, em maio deste ano, um pouco mais de 1208 euros. O montante em causa, apurado a partir das remunerações declaradas à Segurança Social pelas empresas, está ainda livre de descontos. Só em dois distritos – Lisboa e Setúbal – o vencimento médio ultrapassa o valor nacional.De acordo com os dados da Segurança Social a que o CM teve acesso, é no Litoral do País que os salários médios brutos atingem os valores mais elevados. Em Lisboa rondam os 1465 euros, em Setúbal 1318 euros, no Porto 1194 euros, e em Coimbra 1157 euros.