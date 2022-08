Dos 16,6 mil milhões de euros disponíveis no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para investir na economia nacional, o Governo português ainda só aplicou 762,2 milhões, ou seja, uma ínfima parte do bolo total. Os números são os mais recentes disponibilizados pelo executivo e referem-se às três áreas estruturais do PRR: Dimensão da Resiliência, Dimensão da Transição Climática e Dimensão da Transição Digital.









