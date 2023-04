O salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem no nosso país atingiu em janeiro deste ano, face ao mesmo mês de 2022, os 1308 euros, uma subida de 95 euros ou 7,8% – em linha com a inflação do ano passado.



O valor referido, apurado a partir das remunerações declaradas à Segurança Social pelas empresas, corresponde ao ordenado bruto, ainda sem descontos.









