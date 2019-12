Só pensões pagas após outubro têm direito a devolução

Só os pensionistas que entregaram declaração de rendimentos de substituição após outubro podem ter acesso ao reembolso de IRS cobrado por rendimentos de anos anteriores. As mudanças na legislação só têm efeitos a partir de 1 de outubro de 2019 e sem efeitos retroativos, explica o Ministério das Finanças.

No anterior mandato, o Governo tinha anunciado que os pensionistas que foram penalizados no IRS por causa dos atrasos nas pensões iriam poder reaver o valor pago a mais, com base numa legislação aprovada no Parlamento. O certo é que, revela o ‘Negócios’, a Autoridade Tributária está a negar esse reembolso a muitos reformados que entregaram a declaração de substituição antes da entrada em vigor da alteração ao Código do IRS. Trata-se, na prática, de pensionistas que subiram de escalão de tributação quando receberam os valores em atraso da pensão solicitada.

O Ministério das Finanças reconhece que, de facto, a Lei nº 119/2019 "passou a prever a possibilidade de os contribuintes imputarem um conjunto de rendimentos a anos anteriores, mediante a entrega de declarações de substituição". Contudo, frisa o gabinete de Mário Centeno, a "alteração ao Código do IRS apenas entrou em vigor em 1 de outubro de 2019".

Ora, dizem as Finanças, "não tendo aquela lei natureza interpretativa e não dispondo a mesma de qualquer norma especial em matéria de aplicação no tempo, deve atender-se ao disposto no artigo 12º da Lei Geral Tributária, segundo o qual "[a]s normas tributárias aplicam-se aos factos posteriores à sua entrada em vigor, não podendo ser criados quaisquer impostos retroativos". Por isso, aplica-se "a regra geral que rege a aplicação da lei fiscal".

Provedoria conta 1600 queixas por atrasos

O atraso no processamento de pensões já motivou cerca de 1600 queixas à Provedoria de Justiça, de acordo com o ‘Negócios’. O Instituto de Segurança Social está a demorar, em média, 156 dias a aprovar os requerimentos de aposentação.



Os emigrantes são dos que aguardam mais tempo. Os atrasos no Centro Nacional de Pensões já motivaram a contratação externa de funcionários para a digitalização de processos e a abertura de um concurso para o reforço de meios humanos naquele organismo.