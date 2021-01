A penas sete funcionários públicos conseguiram autorização do Ministério das Finanças para se reformarem antes da idade legal, desde que a lei entrou em vigor, ou seja, desde 2019. Mas não é só o Governo que tem travado o acesso à pré-reforma: as regras atuais, sobretudo no que diz respeito aos cortes salariais, também desencorajam os potenciais candidatos.