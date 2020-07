Sociedade com 1000 euros explora ouro e prata

O Estado assinou com uma presa criada há seis meses e que tem um capital social de mil euros um contrato que prevê um investimento de 2,4 milhões de euros, para exploração de cobre, ouro e prata no Alentejo. A PorMining, constituída por canadianos e espanhóis, ficou com os direitos de exploração de uma área de 113 km2, nos concelhos de Grândola e Santiago do Cacém.