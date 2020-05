Sócios-gerentes com apoio até 635 euros por mês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São 190 mil os sócios-gerentes com trabalhadores a cargo que foram esquecidos pelo Governo no início da crise e que agora vão ter direito a um apoio que, tudo indica, pode ir até 635 euros por mês. Esta foi uma das decisões do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que também alargou os apoios aos recibos verdes que nunca tinham descontado para a Segurança Social e aos trabalhadores informais.Para ter direito àquele ...