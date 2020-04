Sócios que são gerentes vão afinal ter apoio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Governo voltou atrás e decidiu corrigir as medidas excecionais de apoio à economia: estendeu aos sócios-gerentes, que tinham ficado de fora do regime de layoff, o acesso ao subsídio extraordinário pago aos trabalhadores independentes. E clarificou que este apoio está também disponível para recibos verdes com grandes perdas de rendimentos.Contudo, continua a haver limitações: no caso dos sócios-gerentes, que ...