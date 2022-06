Os vários recursos interpostos por José Sócrates, no processo ‘Operação Marquês’, impediram Zeinal Bava de devolver à massa falida da Espírito Santo International (ESI), empresa do Grupo Espírito Santo (GES), os 6,7 milhões de euros que recebeu do chamado saco azul do GES, em 2007. Na decisão instrutória deste processo, o juiz Ivo Rosa não pronunciou Bava para julgamento, mas deu-lhe um prazo de 10 dias para restituir o dinheiro.









