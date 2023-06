Solteiros com filho deficiente perdem até 161 euros mensais com as novas tabelas do IRS

Trabalhadores solteiros que têm um filho com grau de deficiência superior aos 60% e que auferem acima de 1118 euros por mês, inclusive, passam a descontar mais, o que levará à diminuição do salário líquido, alertou a Deco Proteste.O DN avança ainda que, com a manutenção das novas tabelas, este grupo de trabalhadores poderá perder entre um euro por mês, para trabalhadores cujo salário bruto é de 1118 euros e 161 euros para trabalhadores que aufiram oito mil euros mensais.Uma das principais justificações para o agravamento da retenção prende-se com o peso que as Finanças atribuem ao dependente portador de deficiência. De acordo com o DN, até junho deste ano, um filho com grau de deficiência superior a 60% equivalia, em termos fiscais, a cinco filhos não deficientes. A partir do próximo mês, esse mesmo filho passará a equivaler a apenas 3,5 filhos, o que aumentará a retenção, uma vez que, quantos mais filhos um trabalhador tenha, maior será a abrangência de isenção e menores são os descontos.