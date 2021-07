Se tem noção do seu rendimento mensal líquido do seu agregado familiar pode utilizar essa informação para ter uma ideia sobre a percentagem de famílias que vivem com um valor superior.



O Eurostat publicou um mapa interativo neste link, que a partir do valor mensal líquido e da composição do agregado familiar (número de adultos e de crianças) procura indicar onde é que a família está situada em termos de distribuição de rendimento, avança o Jornal de Negócios.