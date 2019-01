Sonae vence concessão para fazer hotel de quatro estrelas na Estação de Santa Apolónia

Edifício da estação ferroviária, em Lisboa, terá hotel com 120 quartos.

A Sonae Capital ganhou a adjudicação da subconcessão para a exploração de um hotel na estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, que prevê a instalação de uma unidade hoteleira de quatro estrelas, com 120 quartos, num investimento da ordem dos 12 milhões de euros, na reabilitação e adaptação das partes sul e poente do edifício, cuja área totaliza perto de nove nove mil metros quadrados.

Adjudicado pela Infraestruturas de Portugal, a subconcessão desta unidade hoteleira, cuja abertura está prevista para o primeiro semestre de 2021, é realizada por um período de 35 anos, com os dos primeiros isentos do pagamento de rendas, avança a Sonae Capital em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta segunda-feira, 21 de janeiro.

As condições da subconcessão, considerando as rendas contratualizadas e o investimento referido, são atractivas face aos valores de arrendamento disponíveis para unidades hoteleiras em Lisboa", considera a Sonae Capital.

"Esta oportunidade enquadra-se na estratégia de aumento do número de unidades em exploração do negócio de hotelaria da Sonae Capital, mitigando o efeito de rede de que o negócio ainda carece", sustenta a empresa.

Adicionalmente, remata, "permitirá marcar presença na cidade de Lisboa, o maior destino turístico de Portugal, através de uma operação localizada numa zona de elevado potencial".

O contrato de subconcessão entre a The House Ribeira Hotel - Exploração Hoteleira, participada da Sonae Capital, e o IP Património - Administração e Gestão Imobiliária "será celebrado no prazo máximo de 30 dias".

Atualmente, a Sonae Capital conta com cinco unidades hoteleiras em exploração, das quais três no Porto (Porto Palácio Hotel, The House Ribeira Hotel e The Artist Porto Hotel & Bistro) e duas em Tróia (Aqualuz Tróia e Tróia Residence).

Também através de um comunicado, a Infraestruturas de Portugal confirmou esta segunda-feira que, por deliberação do seu conselho de administração executivo, " foi adjudicada a proposta apresentada pelo candidato ‘House Ribeira Hotel + Sonae’ para a instalação e exploração de uma unidade hoteleira na estação ferroviária de Santa Apolónia".