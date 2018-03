S&P mantém rating e perspectiva de Portugal

A agência de notação financeira Standard & Poor’s, que no passado dia 15 de Setembro tirou Portugal do "lixo", manteve esta sexta-feira a classificação e o "outlook" para a dívida soberana.

Em causa as 3 mil antenas móveis da empresa no País. Em França não venderá todas.

O “Movimento pelo Interior”, onde pontuam várias figuras com ligações ao PSD e ao PS, já tem um guião com as principais propostas para revitalizar as regiões economicamente mais desfavorecidas do País.