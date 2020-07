Stilwell d'Andrade é o novo CEO interino da EDP

Miguel Stilwell d'Andrade, até agora "chief financial officer" (CFO) da EDP foi o nome escolhido para assumir interinamente o lugar de CEO da elétrica após a decisão do juiz Carlos Alexandre de suspender António Mexia das funções na empresa, informa esta segunda-feira a empresa em

remetido à CMVM.

A empresa refere que "no âmbito do processo em curso relativo à cessação dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) e transição para o regime de Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) e à extensão da utilização do Domínio Público Hídrico (DPH)" foram aplicadas a António Mexia, CEO da elétrica, e a João Manso Neto, administrador e CEO da EDP Renováveis, a medida de coação de suspensão de funções na administração da empresa.



Perante este cenário, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho de Administração Executivo, "deliberaram proceder à nomeação do Chief Financial Officer, Eng. Miguel Stilwell de Andrade, para o exercício interino das funções e cargo de presidente do Conselho de Administração Executivo". Esta nomeação vigora "enquanto se verificar o

impedimento do Dr. António Mexia, e em acumulação com as actuais funções [de CFO]".