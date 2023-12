Isabel Schnabel, uma das economistas mais conservadoras do Comité Executivo do Banco Central Europeu (BCE), admitiu esta terça-feira que são "bastante improváveis" novos aumentos dos juros. Esta terça-feira, as taxas Euribor nos três prazos usados no crédito à habitação (três, seis e 12 meses) fixaram-se todas abaixo de 4%, o que já não acontecia desde setembro.









