Se a inflação de novembro for superior ao previsto, as pensões vão ter aumentos acima dos valores publicados em outubro, garantiu ao CM fonte do Ministério da Segurança Social. Segundo o INE, a taxa de inflação sem habitação atingiu em outubro 10,44%, valor conhecido já depois da publicação dos aumentos das pensões entre 4,43% e 3,53%, valores que podem ser revistos.









