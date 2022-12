As famílias mais carenciadas (com um rendimento anual até 7834 euros) vão precisar de uma nova ajuda extraordinária no valor de 699 euros em 2023, para manter o consumo de bens essenciais e assegurar o cumprimento do serviço da dívida. A conclusão é do Banco de Portugal num estudo sobre os efeitos da inflação e subida dos juros no rendimento das famílias, esta sexta-feira divulgado com o Boletim Económico de dezembro.









