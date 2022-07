O agravamento do custo de vida está a asfixiar o rendimento dos portugueses. A escalada de preços é a mais alta dos últimos 30 anos.



A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor foi de 8,7% em junho, acima dos 8,0% do mês anterior e o valor mais alto desde dezembro de 1992, confirmou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE).









