O aumento do preço do serviço foi o motivo que mais impulsionou as reclamações nas comunicações eletrónicas no primeiro trimestre, representando 11% das queixas do setor neste período. Em termos globais, a Autoridade Nacional de Comunicações registou cerca de 28,5 mil reclamações escritas contra prestadores de serviços de comunicações, mais 4% face ao período homólogo.









