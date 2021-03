José Ramalho, ex-administrador e ex-presidente do Fundo de Resolução, afirmou esta segunda-feira no Parlamento que os responsáveis desta entidade, tutelada pelo Banco de Portugal, ficaram surpreendidos com o aumento do crédito malparado ao longo dos anos no Novo Banco, quando em 2015, na altura da primeira tentativa de venda da instituição, as projeções apontavam para um “prejuízo marginal”.