O Banco Central Europeu (BCE) deve subir, na reunião desta quinta-feira, as taxas de juro em 75 pontos-base (ficando nos 2%). Esta é a previsão dos economistas sobre a terceira subida de juros anunciada este ano, com a consequente pressão sobre a economia da zona euro.



A presidente do BCE, Christine Lagarde, no fim de setembro, quando a inflação na eurozona estava nos 9,9%, longe dos 2% que a instituição tinha definido como meta, explicou que o objetivo era “travar a procura”.









