Com a sinalização do Banco Central Europeu (BCE) de uma subida dos juros ainda este ano, e com a decisão da Reserva Federal (Fed) em aumentar o custo do dinheiro em 25 pontos-base, o custo do crédito para a compra de habitação começa a ficar cada vez mais caro. Segundo os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as taxas de juro implícitas no crédito à habitação divulgados esta sexta-feira, para os novos contratos de compra de casa, a taxa de juro passou dos 0,684% para os 0,739%.