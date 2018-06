Inflação acelera em junho para 1,6%

Em maio, a subida de preços tinha-se fixado em 1%.

Por Lusa | 09:57

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido de 1,6% em junho, contra 1,0% em maio, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



A subida homóloga estimada do indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) é de 1,0%, face ao valor final de maio de 0,6%.



"O índice relativo aos produtos energéticos terá também acelerado, estimando-se uma taxa de variação homóloga de 7,4% em junho", refere o INE.



A variação mensal estimada do IPC é 0,1% (em maio, o valor definitivo foi 0,4%) e a variação média dos últimos 12 meses de 1,1% (1,0% registado no mês precedente).



O INE estima que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português tenha registado uma subida homóloga de 2,0%. O valor final de maio foi 1,4%.



O instituto divulgará os dados definitivos de junho no próximo dia 11 de julho.