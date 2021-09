Dos mais de 368 mil portugueses inscritos no final de agosto em centros de emprego, as mulheres eram quase 213 mil, o que correspondia a cerca de 60% do universo total.Destas, apenas 136 mil (duas em cada três) reuniam condições para aceder ao subsídio de desemprego e, na sua esmagadora maioria, o apoio financeiro que receberam não foi além dos 500 euros mensais, de acordo com os dados mais recentes da Segurança Social.