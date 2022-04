A ministra da Segurança Social confirmou, esta quarta-feira, que o aumento extra de 10 euros para pensões até 1108 euros será pago a partir de julho, com retroativos a janeiro. Aos 80 euros correspondentes a este extra soma-se o subsídio de férias, também pago em julho.

Tal como o CM já avançou, o Governo vai acautelar o aumento da taxa de IRS por via deste aumento do rendimento.









