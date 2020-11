Subsídios a fundo perdido e mais linhas de crédito: Conheça as novas medidas do Governo para apoiar as empresas

que

Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, disse esta quinta-fera que "é altura de dar um novo sinal de apoio às empresas".O Conselho de Ministros aprovou um decreto de leiflexibiliza as medidas de apoios para os empregadores, um apoio à retoma progressiva."As empresas podem contar sempre com o apoio à manutenção do emprego, enquanto perdurar a situação de pandemia", disse Siza Vieira.O ministro deu a conhecer o Programa Apoiar.pt, que irá atribuir subsídios a fundo pedido a micro e pequenas empresas com quebras na faturação superiores a 25%. O programa dispõe de 700 milhões de euros.Anunciou também uma nova linha de crédito a empresas que organizam eventos. "20% do valor do crédito será convertido a fundo perdido se houver uma manutençlão dos postos de trabalho", afima Siza Vieira.Em atualização