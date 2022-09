As subvenções públicas superaram, em 2020, 13 mil milhões de euros, um recorde devido à pandemia, concluiu uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças. A instituição alerta para a necessidade de um maior controlo sobre estes apoios concedidos a empresas, instituições e pessoas, no mesmo documento em que afirma ter detetado pagamentos que não lhe tinham sido comunicados no valor de 560 milhões de euros.









